28 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Temmuz 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Temmuz Çarşamba için günlük burç yorumları...



28 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; flört, aşk, çocuk, hobi ya da borsayla ilgili yeni gelişmeler var. Ama aşk, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı harcamalarınız çok artabilir ve ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca gayrimenkul alma, taşınmaz alma gibi konularda yeni bir sürece girebilirsiniz.







BOĞA BURCU - 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; aile ve evinizle ilgili yeni gelişmeler olurken, siz inatçı ve fevri tavır sergileyebilirsiniz. Ama aslında şanslısınız ama Jüpiter’in onumundan dolayı şanslarınızı görmeyebilirsiniz. Yalnızsanız yakın çevrenizden biriyle tanışabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; yakın çevre, kardeşler, eğitim, sosyal medya, kısa seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber ortak bir karar verebilirsiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir ve kadınlardan yardım gelebilir. Kadınlardan gelebilecek yardımları kabul edin. Sadece tek sorun psikolojiniz çok inişli çıkışlı olabilir ve sorunlar yaşanabilir özellikle de iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Trafikte dikkatiniz çabuk dağılabilir, trafikte dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ BURCU - 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; maddi kaynaklar, para konularında kariyeriniz açısından çok güzel fırsatlar geliyor. Terfi, yeni bir başlangıç için harika fırsatlarınız var kaçırmayın ama sosyal çevre, topluluklardan dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Çevreniz tarafından sevildiğiniz bir zamandasınız eğer yalnızsanız aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir.







ASLAN BURCU - 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; çok atak olduğunuz ve ön olana çıktığınız bir döneme giriyorsunuz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir, yeni bitiş ya da başlangıçlar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukukla ilgili ise şans kapılarınız açık ve bu konularda adım atabilirsiniz. Aşk açısından ise gizli bir aşk olabilir, platonik biri size açılabilir. Ya da daha gizli kapaklı ilişkiler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; içe kapanabilir, kendinize özel zaman ayırabilirsiniz. Bu dönemde sağlık ve psikolojik sorunlar peşinizi bırakmayabilir. Ayrıca yolculuklarda sorunlara dikkat etmelisiniz. Maddi açıdan ise sizi destekleyen güzel gelişmeler var. Para konusunda beklenmedik fırsatlarınızı kaçırmayın.

TERAZİ BURCU -28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz. Aşk, ilişki, ortaklık ya da evlilikle ilgili şanslar sizinle olacak. Ama çok para harcaya bilir, sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Kariyerle ilgili ise güzel gelişmeler var, kadınların desteğiyle işinizde istediğiniz kazançları elde edebilirsiniz.

AKREP BURCU -28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; kariyer ve iş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda yükselebilir, daha iyi bir konuma geçebilir ya da bölümünüzde ani bir değişiklik gerçekleşebilir ama bu değişim sizin için hayırlı olacak. Ayrıca Partner ya da ortakla aranız çok ama çok bozulabilir hatta aranızdaki ipler kopabilir. Hukuk, yurt dışı, eğitim konularında ise şanslı olacaksınız ayrıca karşınıza yeni aşk fırsatları da çıkabilir.







YAY BURCU - 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili yeni bir döneme girerken sağlık problemi yaşayabilirsiniz ayrıca yanınızda çalışanlarla yollarınız ayrılabilir. Ama aşk, çocuk, hobi ya da borsayla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşiyor ve fırsatlarınız var. Kaçırmayın. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise bereketli bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK BURCU - 28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; maddi kaynaklar, ödemeler, borçlar, miras gibi konularda bazı sorunlar gerçekleşse de aile ve evinizle ilgili olumlu gelişmeler var. Çocuk, aşk, eğlence, hobi, borsa yüzünden par kaybı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Aşk konusunda ise güzel bir aşk sizi bekliyor. Hali hazırda bir ilişkiniz var ise; ani başlayan bir ilişki kapıda. Birbirinize çok bağlı olacaksınız ve aşık olabilirsiniz.

KOVA BURCU -28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; partner ya da ortakla ilgili yeni bir döneme girebilir, yeni kararlar alabilirsiniz ama aile ve ev temanızda sorunlar gerçekleşebilir. İletişim problemleri yaşanabilir. Ama eğitim, yakın çevrenizden ise güzel şans ve destekler geliyor. Eğer yalnızsanız yeni bir aşk başlayabilir ama sert ve kavgalı şekilde başlayabilir sonrasında ise birbirinize çok bağlanabilirsiniz.

BALIK BURCU -28 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; gündelik hayat, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz ama yakın çevre ve kardeşlerle anlaşmazlıklar, sürtüşmeler gerçekleşebilir. Ayrıca trafikte dikkatli olmalısınız. Sağlık sorunlarınız nüksedebilir. Maddi açıdan ise şanslı olduğunuz bir döneme gireceksiniz. Şans ve fırsatlarınızı kaçırmayın. Eğer yalnızsanız aşk sizi bekliyor eğer bir ilişkiniz varsa ilişkiniz daha iyi hale gelebilir. Ayrıca çocuk, hobi, borsayla ilgili de güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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