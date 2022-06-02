3 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Haziran 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Haziran Cuma için günlük burç yorumları...



3 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz veya ailenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Tadilat, ev alım satım ya da taşınma gibi konularda ertelediğiniz kararları alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İmza süreçlerini yavaş yavaş başlatabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızın aktif olacağı bir gün. Yakın çevrenizdeki insanlar ya da arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Bolca telefon trafiğiniz olabilir. Eğitim ya da sözleşmelerle ilgili konularda bir karar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür retro hareketinden çıkıyor ve sizi destekliyor. Parasal konularda yavaş yavaş adımlar atabilirsiniz ancak yine de temkinli olun. İmza süreçleri gündeme gelmeye başlayabilir.

YENGEÇ BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Son günlerde yeni kararlar almış, planlar yapmış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yavaş yavaş harekete geçebilirsiniz. Kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz içinize dönük olabilir, yalnız vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri okumak ya da kafanızdaki düşünceleri yazıya aktarmak için uygun. Şifalandırıcı bir süreçtesiniz. Rüyalarınıza dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızın aktif olacağı bir gün. Yöneticiniz Merkür retro hareketinden çıkıyor ve sizi destekliyor. Kendinizi daha enerjik hissetmeye başlayabilirsiniz, ertelediğiniz konularda yavaş yavaş harekete geçebileceksiniz.

TERAZİ BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

İşinizle ilgili konularda rahat bir akışa geçebilirsiniz. Yapacağınız görüşme ya da toplantılardan istediğiniz sonuçları almanız mümkün. Telefon trafiğinizin de yoğun olacağı bir gün. Otorite figürleriyle çıkabilecek çatışmalara dikkat.







AKREP BURCU -3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler veya yüksek öğrenim konularında adım atmak istiyorsanız yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz. Rahat bir akışa geçiyorsunuz. Geleceğinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz.







YAY BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminizde olabilir. Gelir-gider dengenizi kurmak ve bütçenizi yeniden yapılandırmak üzere bazı kararlar alabilirsiniz. İmza süreçleri başlayabilir.

OĞLAK BURCU - 3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür retrosunun etkileri yavaş yavaş geçmeye başladığı için, partnerinizle birlikte bir karar almak ya da sorunlarınız varsa bunları konuşmak için uygun bir süreçtesiniz. Yalnızsanız sürpriz bir tanışma olabilir.

KOVA BURCU -3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük yaşamınızı organize etme, derleyip toplama, işinizle ilgili program yapma gibi konularla ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Yeni görevler üstlenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili olarak şifalandırıcı bir süreçtesiniz.

BALIK BURCU -3 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve ilişki konularına odaklı olduğunuz günlerdesiniz. Yöneticiniz Neptün sizi destekliyor. Merkür retrosunun etkileri de geçmeye başladığı için, ertelediğiniz konuşmaları yapmak, partnerinizle birlikte bir karar almak için uygun bir süreçtesiniz.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...