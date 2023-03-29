30 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Mart 2023 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...

30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev, aile, gayrimenkul, seyahat, eğitim konularıyla ilgili hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Durumları büyütebilirsiniz. Biraz agresif hissedebilirsiniz. Aşk ve para konusunda şans sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

Koç burcu kadını özellikleri



BOĞA BURCU - 30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kazançlar, para, seyahat, eğitim, yakın çevre ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

İKİZLER BURCU - 30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kazançlarınız, para konularıyla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı maddi konularda bazı sorunlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. Kariyer hayatınızda ise maddi açıdan yüzünüzü güldüren fırsatlar karşınıza çıkabilir. Gününüz harika geçsin.

YENGEÇ BURCU - 30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün atak ve girişimcisiniz. Kariyer hayatınızda karmaşa olabilir ve durumları büyütebilirsiniz. İşlerinizi yetiştirmekte zorlanabilirsiniz ama otoritelerin desteği sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU -30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kariyer ve aşk hayatınızda güzel gelişmeler sizinle olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise bazı aksilikler gündeminize gelebilir. Gününüz harika geçsin.

BAŞAK BURCU -30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı maddi açıdan özellikle vergi, miras, ödemelerle ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Dikkatli olmalısınız. Partner veya ortakla beraber karar alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

TERAZİ BURCU -30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda otoritelerden destekleneceksiniz. Partner veya ortaklıkla ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU -30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Evlilik, ortaklık, mahkeme konularında aniden gelişecek fırsatlar sizinle olacak. Çalışma hayatınız, evcil hayvan veya sağlığınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Aşk, hobi, tatil, çocuklarla ilgili sürprizler sizi bekliyor. Aile, ev konularında olaylar karşısında biraz gergin tepkiler verebilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber eğitim alabilir, seyahat edebilirsiniz. Fikirsel uyuşmazlıklarınızı çözebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU- 30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, çalışma hayatı, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızdaki otorite desteği ile maddi kazançlarınızda; uzun süreli kalıcı gelir elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU -30 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, hobi, sanat, borsa gibi konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk konusunda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...