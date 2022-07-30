31 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 31 Temmuz 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Temmuz Pazar çin günlük burç yorumları...



31 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Özellikle de aşk, çocuk, borsa ya da hobi gibi alanlarda otoriteyle anlaşamayabilirsiniz. Önemli kararlar almamaya çalışın. Ayrıca aile içindeki bazı sorunlar canınızı yakabilir. Gündelik işler ve yanınızda çalışanlarla da ilgilendiğiniz bir gündesiniz ve ani sağlık sorunları yaşanabilir. Özellikle de bağırsak problemleri gündeminize gelebilir. Diyete başlamak için uygun bir gündesiniz.







BOĞA BURCU - 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile içi iletişim de sorun, iş hayatınızdaki otoritelerle sorunlar gerçekleşebilir. Yakın çevre, kardeşler ya da ilişkinizde bazı sorunlar sizi psikolojik olarak zorlayabilir. Gün içinde flört, aşk, hobi ya da eğlence konularıyla da ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre ve kardeşlerle iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca seyahat edecekseniz problemler gündeminize gelebilir. Eğitim ya da hukuk alanında otoriteyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Maddi kazançlarınızla ilgili sosyal çevrenizden dolayı sorunlar gündeminize gelebilir ve bu sizi üzebilir. Aile ve evinizle de ilgilendiğiniz bir gündesiniz ama aile içinde de problemlere dikkat.

YENGEÇ BURCU - 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Otoriteyle sorunlar gündeminize gelebilir. Ayrıca kariyer hayatınızdaki bazı sizi yalayan durumlar bugün daha derinden üzebilir. Kısa seyahatler yapabilir, eğitim ve yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner ya da ortakla iletişimde sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca birbirinizi anlakta zorlanabilirsiniz. Aşk konusunda bazı sorunlar sizi üzebilir. Bir taraftan ise para ve iş konularıyla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatınızdaki otoriteyle sorunlar gündeminize gelebilir. Ayrıca bazı sağlık problemleri mental hastalıklara dönüşebilir dikkatli olmalısınız. Sosyal çevrenizden dolayı aşk acısı ya da maddi kaynaklarınızla ilgili problemler canınızı sıkabilir ama siz yine de bu konunun üstesinden gelebileceksiniz. Bunun dışında kendinizle ilgili değişiklik yapmak, kendinizle ilgilenmek için iyi bir gündesiniz.

TERAZİ BURCU -31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, hobi gibi konularda iletişim sorunları ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki bazı sorunlar ise canınızı sıkabilir. Genel olarak içe çekilmek ve kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU -31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınızda ailenizden dolayı bazı engeller ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca aile içindeki sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir dönemdesiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da uzak mesafe ilişkiniz var ise sizi yaralayan sorunlar gerçekleşebilir. Bunlar dışında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için güzel bir gündesiniz.







YAY BURCU - 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk konularında anlaşmazlık ve iletişim sorunları, otoriteden engellerle karşılaşabilirsiniz. Maddi durumunuzla ilgili ise bazı sorunlar sizi üzebilir. Kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU - 31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün finansal durumunuzla ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ilişkilerde ailenizden dolayı sevgi sorunlar gerçekleşebilir. Dikkatli olmalısınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat gibi konularla ilgilenmek için ise iyi bir gündesiniz.

KOVA BURCU -31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner ya da ortakla iletişim sorunları yaşamanız muhtemel bence bugün önemli kararlar almayın sevgili kovalar. Ayrıca sağlık , yanınızda çalışanlarla ilgili bazı sorunlar, iletişim sorunları gerçekleşebilir ve bu durum sizi üzebilir. Okült konular, parapsikoloji, kredi, maddi konularla ilgilenmek için iyi bir gündesiniz.

BALIK BURCU -31 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün gündelik işler, sağlık, çalışma hayatınızda iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca aşk, hobi, çocuk konularında bazı maddi sorunlar sizi üzebilir. Bugün partner ya da ortak, yakın arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

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