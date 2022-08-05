6 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Ağustos Cumartesi için günlük burç yorumları...

6 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ani para çıkışları gerçekleşebilir ama kariyerinizdeki güçlü kişilerden destek alabilirsiniz.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; eğitim, seyahat, yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz.







BOĞA BURCU - 6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ortak hareket edebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularında uzlaşabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise sorunlar yaşayabilirsiniz.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; para, finansal durumunuzla ya da okült konularla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; çalışma hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ve bu durumunuzu finansal durumunuzu güçlendirebilir. Ayrıca kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; aşk, flört, çocuk, hobi ya da borsada şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Diyete başlamak için güzel bir gündesiniz.







ASLAN BURCU - 6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; aile ve evinizle ilgilendiğiniz bir gündesiniz ama tartışma içinde kalabilirsiniz. Ama çalışma hayatı, sağlık konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer, ilişki hayatınızda ise dikkatli olmalısınız.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; aşk, eğlence, tatil, çocuk konularıyla ilgilenebilir, keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; yakın çevre, eğitim, kardeşler, seyahat konuları bugün ön plana çıkabilir ve bu konularda güçlü destekler alabilirsiniz. Ayrıca aşk konusunda karşınıza çıkan fırsatları kaçırmayın.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; ev ve ailenizle daha çok ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Taşınmaz, gayrimenkul alma fırsatı karşınıza çıkabilir. Aşk, eğlence, çocuk gibi konulardan ise çok para harcayabilirsiniz.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

AKREP BURCU -6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi ve güçlü hissedebilirsiniz. Güçlü kararlar alabilirsiniz ama aile ve partnerle ilgili yeni adımlar atmamaya çalışın.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; maddi konular, kazançlar ön plana çıkabilir.







YAY BURCU - 6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yalnız hissedebilir, ruhen huzursuz olabilirsiniz. Ama maddi konularda güçlenmenizi sağlayacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. İletişimde, anlaşma ya da sözleşmelerde sorunlar yaşanabilir. Boğaz bölgesi rahatsızlıklarına ise dikkat edin.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Neşeli ve dışa dönük olacaksınız.

OĞLAK BURCU - 6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ama çok para harcayabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; içe çekilmek, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU -6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer hayatınıza odaklanabilir, güçlü destekler alabilirsiniz. Aile içinde ve evle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Kemik, eklem, diz, diş rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -6 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden güçlü destekler alabilirsiniz.

Saat 13:30-19:38 saatlerinde ise ay boşlukta olacak. Ay boşluğa girmeden başlanılması gereken işlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşlukta zamanlarında konular sonuçsuz ve askıda kalırlar. Ayrıca bu zamanlarda kafa dinleme, boş işlerle uğraşma zamanlarıdır.

Akşam 19:38’den sonra; kariyer ve iş hayatınızla daha çok ilgilenebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...