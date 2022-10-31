1 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Kasım 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Kasım Salı için günlük burç yorumları...

1 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevreniz ya da dahil olduğunuz topluluklardan dolayı çok fazla harcama yapabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.



BOĞA BURCU - 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Partner ya da ortakla anlaşmakta bugün zorlanabilirsiniz. İletişim sorunları yaşanabilir.







İKİZLER BURCU - 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili sorunlara dikkat etmelisiniz. Üreme bölgesi rahatsızlıklarına dikkat. Yolculuklarda aksilikler meydana gelebilir.

YENGEÇ BURCU -1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün finans, para, okültizm, parapsikoloji, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden ve aşk, çocuk, tatilden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Aile ve kariyer hayatınızdaki sorunlardan dolayı partnerle anlaşmazlıklar yaşanabilir.

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BAŞAK BURCU - 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Yolculuklarda kazaya açıksınız dikkatli olmalısınız. Eğitim, seyahat, hukuk, akrabalarınızla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. İletişime dikkat.







TERAZİ BURCU -1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, eğlence, hobi, çocuk konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatil, şans oyunları ya da borsadan dolayı ciddi para kayıpları yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum.

AKREP BURCU -1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ev ve aile konuları daha fazla gündeminize gelebilir. Aile içinde bazı konularda gergin ve tepkisel davranabilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Partnerle de ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

YAY BURCU - 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. İletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Psikolojinize ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU - 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün; para ve maddi kaynaklar gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden, tatil, aşk, eğlence, borsa gibi konulardan dolayı harcamalarınız çok artabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum.

KOVA BURCU- 1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızdaki kişilerle anlaşmazlık yaşanabilir, sakin kalmaya çalışmalısınız.

BALIK BURCU -1 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili konularda sorunlar gerçekleşebilir ama siz üstesinden gelebileceksiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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