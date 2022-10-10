11 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Ekim 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Ekim Salı için günlük burç yorumları...

11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklar ve para konusuna yönelebilirsiniz. Kadınlardan gelebilecek yardımları kabul etmenizi öneriyorum.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle de ilişki ve ortaklıkla ilgili iletişim kurmak daha kolay olacak ve uzlaşma fırsatı yakalayabileceksiniz.



BOĞA BURCU - 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Hayatın tadına bakmak isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili fiziksel değişimler de yapabilirsiniz.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; çalışma hayatı ve gündelik hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki kişilerle uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızı daha sistemli ve sağlıklı hale getirmek için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastane, sağlık, cezaevi gibi konular gündeminize gelebilir. Ayrıca ruhani çalışmalar yapabilirsiniz.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında uzlaşma sağlayabilirsiniz ve istediklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz ama yine de özellikle para konusunda adımlarınızı sağlam atmanızı öneriyorum.

YENGEÇ BURCU -11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel bir gün geçirebilirsiniz. Duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; aile içi iletişiminiz artabilir. Aile içinde uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ev alım satım kararları alınabilir.







ASLAN BURCU - 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama iş hayatınızda kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz. Bundan dolayı da bazı sorunlar yaşanabilir.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; yakın çevreyle ve kardeşlerle iletişiminiz daha iyi hale gelebilir. Eğitim ve seyahat konularında güzel kararlar alabilirsiniz.

-

BAŞAK BURCU - 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yapmaktan keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; para ve ticarete yeni kararlar alabilir, uzlaşma sağlayabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklar, vergi, ödemeler, eşin ya da ortağın parası gibi konular gündeminize gelebilir. Ani para çıkışları yaşanabilir.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; iletişim gücünüz artacak ve kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Barışçıl çözümlerle hayatınıza denge getirebilirsiniz.

AKREP BURCU -11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner ya da ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Ben-sen dengesiniz kurmaya çalışmalısınız. Ayrıca güven konusunda bu sene öğrenmeniz gerekenler var. Şüphe etmek yerini güvenmeyi de denemelisiniz.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; içsel konularınız artabilir, daha gizli kapılar ardınla uzlaşmalar sağlayabilirsiniz. Yazmak size iyi gelecektir.

YAY BURCU - 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Boyun bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir, arkadaşlarınızla ya da topluluk, derneklerde uzlaşma sağlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, eğlence, hobi konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bugün hayatın tadına bakabilirsiniz. Aşk konusunda sürprizler sizinle.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; kariyer ve iş hayatınızda uzlaşma sağlayabilirsiniz ve yeni kararlar alabilirsiniz ama bazen sorunlar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve ev konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar yaşanabilir ama dengeyi bulacak olan sizsiniz.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; yurt dışı, hukuk, eğitim, seyahatlerle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Uzak akrabalar, yabancılarla uzlaşma sağlayabilirsiniz. Yabancı dil eğitimine başlayabilirsiniz.

BALIK BURCU -11 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, kardeşlerle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Güzel ve sakin bir gün sizi bekliyor.

11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; para konularında yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yine de para konusunda dikkatli olmalısınız. Ayrıca ortak ya da partnerle para konusunda uzlaşabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...