18 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Temmuz Pazartesi için günlük burç yorumları...



18 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI





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KOÇ BURCU- 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün enerjik ve dinçsiniz. Özellikle öğleden sonra daha da iyi hissedecek ve atak davranmaya başlayabilirsiniz. Ama duygularınızı ifade ederken bazı sorunlarla karşılaşabilir, aile ve sevdiklerinizle çatışabilirsiniz.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;aile içinde huzurunuz artabilir, aile içinde sevgiyi daha çok görebilir ve hissedebilirsiniz. Ayrıca yalnızsanız; ailenize yakın biriyle tanışabilir, aileniz sizi yeni biriyle tanıştırmak isteyebilir.

Sevgili Koç; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Düşüncelerinize sınır koymayın.

koymayın.







BOĞA BURCU - 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz ama para konusunda yanlış kararlar alabilirsiniz. Ayrıca iletişimde baskı, manipülasyonla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca kazaya açıksınız, trafikte dikkatli olmalısınız.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;yakın çevre, kardeşlerle iletişiminiz çok daha naif ve duygusal olabilir. Yakın çevrenizden aşk sizi bulabilir.

İKİZLER BURCU - 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kariyer hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşılabilirsiniz. Sosyal çevrenizle daha çok ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili ciddi sorunlara yol açacak sorunlar içinde kalabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Borçlara, ödemelere dikkat etmelisiniz.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;maddi kaynaklarınızla ilgili bereketli bir döneme giriyorsunuz. Kadınlardan yardım alabilir, maddi kaynaklarınızı daha iyi kullanabilirsiniz. Aşk sizi iş hayatınızdan, para konularıyla ilgilenirken çıkabilir.

YENGEÇ BURCU - 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgileniyorsunuz ama anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca gizli kadın düşmanların oyunlarına gelebilirsiniz. Açık düşman, ortak ya da partnerle zorlu bir gün geçirebilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;çekiciliğiniz artıyor. Çevrenizdeki insanlar size sevgilerini daha fazla gösterebilirler. Ayrıca aşk konusunda hayatınızın her alanından yeni adaylarla karşılaşabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde bazı sorunlar yaşanabilir.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;gizli karmik ilişkiler karşınıza çıkabilir ve gerçekten sizi sevebilecek kişilerle tanışabilirsiniz. Ayrıca var olan ilişkinizi daha gizli kapaklı yaşamayı tercih edebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yaptığınızda şifalanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar, para konuları gündeminizi meşgul edebilir ve sosyal çevrenizden kaynaklı harcama yapabilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk gibi konularda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizdekilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili güzel hayaller kurun, gerçeğe dönüşebilir.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar; arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ilgili artabilir. Eğer yalnızsanız sosyal çevrenizden biriyle aşka yelken açabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ama iş hayatınızda bazı sorumlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda sözlü manipülasyon ya da baskıya maruz kalabilirsiniz bugün karar vermeyin. Ayrıca kariyerinizle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek iş fırsatları çıkabilir, hayal kurun, gerçeğe dönüşsün.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;kariyer ve iş hayatınızda kadınlardan yardım görebilir, kariyerle ilgili şanslı bir dönem yaşayabilirsiniz. Kariyer değişikliği hedefliyorsanız bu dönemi kullanın, karşınıza sizi mutlu edecek fırsatlar çıkacaktır.

AKREP BURCU -18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ani problemler yaşanabilir. İletişimde, hukuk, eğitim, seyahatlerde ise sorunlar gerçekleşebilir ama siz durumun içinden çıkabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobiyle ilgili ise hayallerinizin fırsatı karşınıza çıkabilir.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili yeni şans ve fırsatlarınız artıyor. Kadınlardan yardım görebilirsiniz. Yalnızsanız aşk sizi seyahatte, uzak mesafelerde, yurt dışı bağlantılı ya da yabancı partner, akademik kariyer yapan biriyle tanışabilirsiniz.







YAY BURCU - 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, flört, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz ama maddi harcamalarınız artabilir. Ayrıca para konusunda manipülasyona maruz kalabilirsiniz ve yanlış kararlar alabilirsiniz, bugün karar vermenizi tavsiye etmiyorum. Aile ve ev ile ilgili ise hayallerinizin fırsatı karşınıza çıkabilir.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;para, maddi kaynaklarla ilgili şanslı bir dönemde olacaksınız, krizler içindeyken korunabileceksiniz. Ayrıca maddi açıdan kadınlardan yardım görebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile ve hayatınızla ilgilenebilirsiniz ve aile içinde çatışmalar yaşanabilir. Partner, ortak ya d birebir ilişkilerinizde sözlü manipülasyon yapabilirsiniz.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;aşk, ikili ilişkilerde yeni kişiler karşınıza çıkabilir. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz ama sizin sert duşunuz karşı tarafı itebilir. Bunu bilerek yapmıyorsunuz Plüton’un etkisidir, güvenmeyi öğrenmelisiniz. Var olan ilişkiniz ise daha iyi hale gelebilir.

KOVA BURCU -18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Yeni bir eğitim alabilir, eğitim verme kararı da alabilirsiniz. Çalışma hayatında yanınızda çalışanlarla sorunlar gerçekleşebilir, sözlü şiddet, baskı meydana gelebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise yeni projelere adım atabilir, hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;çalışma hayatı, gündelik hayat ve sağlıkla ilgili korunduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Bu dönemde kadınlardan yardım görebilirsiniz. Yalnızsanız aşk sizi çalışma hayatında, günlük hayatta bulabilir.

BALIK BURCU -18 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklar, para konusunda yeni kararlar alabilirsiniz ama çocuk, tatil, hobi, eğlenceden dolayı çok para harcayabilirsiniz. Aşk, hobi, çocuklarla ilgili ise sosyal çevrenizdekilerin baskısına maruz kalabilirsiniz. Ama aşk, hobi ve çocukla ilgili hayallerinizin fırsatı karşınıza çıkabilir.

Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos’a kadar;aşk, çocuk, tatille ilgili güzel bir döneme giriyorsunuz. Karşınıza pek çok aşk fırsatı çıkabilir ayrıca sevildiğinizi çok daha fazla hissedebilirsiniz.

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