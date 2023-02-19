20 Şubat 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Şubat Pazartesi için günlük burç yorumları...



20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; sosyal çevre, arkadaşlar, dernekler, bilinçaltınız, sağlık, psikolojik süreçlerle ilgili şanslı olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. 15 gün boyunca hayallerinizin peşinden koşun. Aşk konusunda hayallerinizin aşkıyla bile karşılaşabilirsiniz. Karmik ilişkiler yaşanabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.



BOĞA BURCU - 20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; kariyer, iş, sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili yeni güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Sadece iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler sizinle olacak.

İKİZLER BURCU - 20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, kariyer hayatınızda yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Kararsızlıklarınızdan dolayı şanslarınızı kaçırmayın. Ayrıca kadersel bir aşk hayatınıza girebilir. Süregelen bir ilişkiniz varsa daha güçlü hale dönüşebilir.

YENGEÇ BURCU - 20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; finans, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzellikler sizi bekliyor. Evlilik, ortaklıklarda krizle gelen şanslar sizinle olacak. Aşk hayatınız sağlam, köklü ve tutkulu olabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

ASLAN BURCU -20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; finans, ameliyat, evlilik, ortaklık, ilişkilerde yeni güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Çalışma hayatınızda, kariyerinizde bazı sorunlar gerçekleşse de maddi olarak güçleneceksiniz. Aşk konusunda derin, tutkulu bir dönem sizi bekliyor.

BAŞAK BURCU -20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; evlilik, ortaklık, çalışma hayatı, sağlık alanlarında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk konusunda evliliğe gidecek güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yıkımlarla, talihsizliklerle dönüştünüz şimdi sevginin kıymetini bilme zamanı. Mahkeme konularında şans sizden yana olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, çalışma hayatında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz, bu alanlarda fikir uyuşmazlıklar gerçekleşebilir.

TERAZİ BURCU -20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa, çalışma hayatı, sağlık konularında güzel gelişmeler sizi bekliyor. Aşk konusunda hayallerinizin aşkı karşınıza gündelik hayatta çıkabilir. Ev, aile hayatınız güzelleşebilir. Aşk, çocuk, hobi, tatil-eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir.

AKREP BURCU -20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk konusunda krizle başlayan ama güçlü ilişki kurabileceğiniz aşk fırsatlarınız var. Ama ortaklıkta, ilişkinizde yine de fikir sürtüşmeleri gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Sağlık olarak korunuyorsunuz hatta şifalanabilirsiniz.

YAY BURCU - 20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; yakın çevre, eğitim, seyahat, aile, ev konularında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Ev, aile, aşk konusunda hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar sizinle olacak. Maddi kaynaklarınız ise krizlere rağmen güçlenecek. Çalışma hayatınızda, gündelik hayatınızda bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU - 20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; maddi kaynaklar, para, gelirler, yakın çevre, eğitim, seyahatlerde güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk siz isterseniz yakın çevrenizde, seyahatlerde bulabilir. Krizle başlayabilir ama hayallerinizin aşkı aslında uzaklarda değil. Aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatilden dolayı harcamalarınız artabilir.

KOVA BURCU- 20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; para, gelirler, fiziksel değişim konularında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Maddi kaynaklarınızla ilgili güçleneceğiniz fırsatlar sizinle olacak. Beklenmedik kişilerin büyük destekleri var. Bu süreçte sağlığınıza, psikolojinize dikkat etmelisiniz. Aile, ev konularında iletişim sorunları gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -20 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; fiziksel değişim, sağlık, maneviyat, parapsikoloji konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevreniz tarafından destekleniyorsunuz, güçlü insanların destekleri sizinle olacak. Aşk sizi hayatınızın her alanından bulabilir. Süregelen ilişkiniz daha güçlü, köklü bir hale dönüşebilir. Trafik, eğitim, yakın çevre veya kardeşlerinizle iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir.

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