22 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Kasım 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Kasım Salı için günlük burç yorumları...

22 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün para, finans, okültizm, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Aşk, ilişkiler açısından güzel kararlar alabilirsiniz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner, yakın arkadaş, ortak ya da mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla maddi anlamda yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlık problemleri gerçekleşse de korunuyorsunuz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; para, finans, miras, vergi, okültizm, sağlık, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Finansal açıdan fırsatlar sizi bulabilir.







İKİZLER BURCU - 22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Partner ya da ortakla yeni kararlar alabilirsiniz. Aranız daha iyi gelebilir. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; partner, ortaklık, evlilik konularıyla ilgili gelişmeler gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU - 22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çocuk, sanat, hobi, tatil, eğlence, borsa, aşk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatı, sağlık konularında yeni kararlar alabilirsiniz. İlişkiniz düzene girebilir. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili durumlar daha çok gündeminize gelebilir. Diyete başlamak için güzel bir zaman dilimindesiniz.







ASLAN BURCU -22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, flört, tatil açısından güzel kararlar alabilirsiniz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; aşk, flört, tatil, eğlence, çocuklar, hobi konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

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BAŞAK BURCU -22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Ev ve ailenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; ev ve aile hayatınız ön plana çıkabilir. Bazı durumlarda kararsızlıklar gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim konularında yeni kararlar alabilirsiniz. İlişkinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim, iletişim konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Bu konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU -22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili önemli fırsatlar bugün karşınıza çıkabilir. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; para, maddi kaynaklar ön plana çıkabilir. Gelirinizi arttıracak adımlar atabilirsiniz.

YAY BURCU - 22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz, ilişkinizde duygularınızı dile getirebilirsiniz. Çevrenizden de daha çok ilgi görebilirsiniz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Daha sağlıklı ve dinç olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Kendinizi ortaya koymakta zorlanmadığınız bir süreçte olacaksınız.

OĞLAK BURCU - 22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Karmik ilişkiler gündeminize gelebilir. Size platonik aşk duyan biri aşkını itiraf edebilir. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; içe çekilebilir, ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Hastaneler, sağlık, psikolojik durumlar kendini ortaya çıkarabilir. Rüyalarınız artabilir, mesajcı rüyalar görebilirsiniz.

KOVA BURCU- 22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizde yeni biriyle tanışabilirsiniz. Aşk konusunda şanslı bir dönemdesiniz. İlişkiniz varsa; beraber sosyalleşebilirsiniz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; sosyalleşebilir, yeni bir topluluğa dahil olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU -22 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer iş hayatınızda önemli konular masaya yatırılabilir. Bir kadınla anlaşmazlık yaşanabilir. İş hayatınızdan aşk sizi bulabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa; ilişkiniz için yeni kararlar alabilirsiniz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle 1 ay boyunca; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda değişimler olabilir.

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