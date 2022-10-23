24 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Ekim Pazartesi için günlük burç yorumları...

24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ve beraber kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca otoritelerle de anlaşma yoluna gidebilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularınızı çok daha rahat ifade edebileceksiniz. İlişkinizi güzelleştirmek için güzel bir gündesiniz. Aile içindeki açıkçası fitneci kadınlara ise dikkat.



BOĞA BURCU - 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz ve kariyer hayatınızı olumlu etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Yakın çevre, yakın akrabalardan kadınlar sizin kafanızı karıştırabilir aman tuzağa dikkat.







İKİZLER BURCU - 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk, ilişki, hobi, eğlence, borsa konularında şanslı bir gündesiniz. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı seyahati yapabilir, eğitim ve hukukta otoritelerden destek görebilirsiniz. İlişkiniz kalıcı ve uzun vadeli bir hale dönüşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili kadınların sizi yönlendirmesine izin vermeyin.

YENGEÇ BURCU -24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Ailenizle ilgili önemli ve güzel kararlar alabilirsiniz. Taşınma sürecindeyseniz istediğiniz gibi bir ev bulabilirsiniz. Aşk hayatınız da hareketleniyor. Sadece aile içindeki ve burnunuzun dibindeki kadınlara dikkat.







ASLAN BURCU - 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilir, onlarla iletişim kurabilirsiniz. Beraber uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, eğitim konusuna yönelebilirsiniz.

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BAŞAK BURCU - 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar, para konuları gündeme gelebilir ve otoritelerden de destek alabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız imza atabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki kadınlar para konularında sizi yanıltabilir.







TERAZİ BURCU -24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve uzlaşmacı tavrınızla kalıcı kararlar alabilirsiniz. Özellikle de aşk, çocuk, tatil, borsayla ilgili karar almak için uygun bir gündesiniz. Kariyer hayatınızdaki kadınlara ise dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU -24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yalnız hissedebilirsiniz. Sağlığınıza ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Gizli kadın düşmanlar kendini gösterebilir. Aile ve evinizle ilgili kalıcı ve güzel kararlar alabilirsiniz. Yabancı, akademik kariyerli ya da uzak akrabalarınızdan kadınlar sizi zor durumda bırakabilir.

YAY BURCU - 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla beraber seyahat edebilirsiniz. Sosyal çevrenizle uzlaşma da sağlayabilirsiniz. Otorite, öğretmenlerle anlaşabilirsiniz. Eğitim ve seyahatle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Finans, maddi kaynaklarla ilgili ise kadınlara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU - 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. İmza atabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sosyal çevrenizden ise aşk sizi bulabilir. Açık düşmanlarınıza ve özellikle de kadınlara dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU- 24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanında önemli kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki yanınızda çalışan kadınlara ise dikkat etmelisiniz.

BALIK BURCU -24 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün finans, yatırım, borçlar, ödemeler, okült konular, cinsellikle ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Otoriteler siz farkında olmasanız da sizi destekleyecekler. Aşk konusunda kadınlardan zarr görebilirsiniz, dikkatli olmalısınız.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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