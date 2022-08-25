26 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 26 Ağustos 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Ağustos Cuma için günlük burç yorumları...



26 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil ya da eğlence alanına yönelebilirsiniz ve güzel zaman geçirebilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ayrıca ani beklenmedik sürprizlere açık olun. Ama harcamalara dikkat.

BOĞA BURCU - 26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve evinizle daha çok ilgilenebilirsiniz ve ailenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Ama Ani beklenmedik tutumlarınız sorunlara yol açabilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bağışıklığınız bu süreçte zayıf düşebilir.

İKİZLER BURCU - 26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ilişki konusunda bugün ani gelişmeler gerçekleşebilir. Güzel tanışma fırsatları yakalayabilirsiniz ama ani iletişim sorunlarına dikkat.

YENGEÇ BURCU -26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili ise önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Para konusunda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bu sene korunuyorsunuz. Trafikte ise dikkatli olmalısınız. Ayrıca arkanızdan konuşulanlar önünüze dökülebilir. Sosyal çevrenizden dolayı fazla para harcayabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi güzel ve iyi hissediyorsunuz. Eğitim, seyahat, yurt dışı, hukukla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınıza dikkat edin. Kariyer hayatınızda ise ego çatışması yaşayabilirsiniz. Bakım yaptırmak, güzelleşmek için güzel bir gündesiniz.

BAŞAK BURCU - 26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli aşklar gündeminize gelebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Seyahat, eğitim konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Kazalara açıksınız, dikkatli olmalısınız. Ayrıca değerli eşyalarınız kaybolabilir.

TERAZİ BURCU -26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Harcama ve ödemelere dikkat etmelisiniz. An para girişi de olabilir. Eğer yalnızsanız sosyal çevrenizden yeni bir aşk gündeminize gelebilir.

AKREP BURCU -26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer iş hayatınıza yönelebilirsiniz ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ama egosal çatışmalara girerseniz fırsatlarınızı tepebilirsiniz. Ayrıca ilişki ve ortaklık konuların ani bitiş ve başlangıçlar gerçekleşebilir.







YAY BURCU - 26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanına yönelebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobilerden yana önünüz açık. Ani sağlık sorunları yaşanabilir özellikle de boğa bölgesi rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Aşk sizi yurt dışından, uzaklardan bulabilir.

OĞLAK BURCU - 26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün maddi kaynaklar, okült konulara yönelebilirsiniz ve bu konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk, eğlence, şans oyunları, borsadan dolayı para kaybı yaşayabilirsiniz. Ani aşk başlayabilir ya da bitiş yaşanabilir.

KOVA BURCU -26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner, ortak yada yakın arkadaşınızla güzel zaman geçirebilir, ortak fikirle ilerleyebilirsiniz ama aile ve ev konularında ani sorunlar kendini gösterebilir. Ani ev değişikliği, ev alım-satım kararı alabilirsiniz.

BALIK BURCU -26 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün gündelik işler, çalışma hayatınıza yönelebilir, yeni şeyler üretebilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı rahatlatabilirsiniz. İletişim ve eğitim alanında ise sorunlar gerçekleşebilir. Trafikte ise çok dikkatli olun.

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