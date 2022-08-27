28 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Ağustos 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ağustos Pazar için günlük burç yorumları...



28 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz ve ani engellerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda otoriteyle ani problemler gerçekleşse de maddi açıdan size iyi gelecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk, çocuk konusunda ise bugün zorlanabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel bir gün geçirebilirsiniz. Aile içinde ise bazı sorunlar gerçekleşebilir, ev ve ailenizle ilgili kararlarınızı bugün almanızı tavsiye etmiyorum.

İKİZLER BURCU - 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ev ve ailenizle bol bol ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı durumlarda fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Ayrıca kardeşler, eğitimde de iletişim sorunları yaşanabilir. Bugün yeni kararlar almak için pek uygun bir gün değil.

YENGEÇ BURCU -28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz ama bazı maddi sorunlar canınızı sıkabilir. Ayrıca iletişimde de bugün ağzınızdan çıkanlara dikkat etmelisiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili önemli kararlar almak için güzel bir günde değilsiniz.







ASLAN BURCU - 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partnerle aranızda soğukluk hissedebilirsiniz ama geçici bir durum olduğunu bilmelisiniz. Ayrıca maddi kaynaklar ve para konuları hayatınızda ön plana çıkabilir ve istediğiniz parayı kazanma da engellerle karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve çevrenize karşı oldukça vericisiniz. Yani herkese kol kanat germek, yardım etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza ve iş hayatınızdaki otoritelere dikkat etmelisiniz. Sorunlar yaşanabilir.

TERAZİ BURCU -28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca ruhsal olarak şifalanmak için güzel bir gündesiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlarınıza bugün bazı sorunlar yaşanabilir. Partner ya da flörtünüz arkadaşlarınızla aranıza girebilir. Ayrıca tatil planlarınız var ise bugün sorunlar gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak için de güzel bir gündesiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise bazı sorunlar gerçekleşebilir, sakin kalmaya çalışmalısınız.







YAY BURCU - 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınıza yönelebilirsiniz. Çok çalışabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Seyahatlerde, sözleşmelerde ve eğitim konusunda ise zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İletişimde ağzınızdan çıkan her kelime bugün çok önemli olacaktır.

OĞLAK BURCU - 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hukuk konusunda önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızı ise yönetirken dikkatli olmalısınız, gelir-gider dengenizi kurmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca gereksiz harcama yapmamaya çalışmalısınız.

KOVA BURCU -28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün maddi kaynaklar, kredi, ödemelerle ilgili yeni planlama kararı alabilirsiniz. Finansal kaynaklarınızı geliştirecek önemli adımlar atabilirsiniz. Partner ya da ortakla sorunlar yaşanabilir. Partner ya da ortakla beraber karar vermek için doğru bir günde değilsiniz.

BALIK BURCU -28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün partner ya da ortağınızla güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca beraber zaman geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ve çalışma hayatınızdaki kadınlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kalp bölgesi rahatsızlıklarına ve üreme bölgesi rahatsızlıklarına da dikkat etmelisiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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