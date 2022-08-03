4 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Ağustos Perşembe için günlük burç yorumları...

4 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. İkili ilişkiler ve maddi kaynaklar ise gündeminizde olacak ve finansal durumunuzla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; gündelik hayat ve çalışma hayatınızla ilgili fikir alış verişleriniz artabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca çok çalıştığınız bir sürece giriyorsunuz.







BOĞA BURCU - 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık ve ikili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Ortak ya da partnerle yeni kararlar alabilirsiniz özellikle de yeni tatil planlaması, çocuklar, borsa ya da hobinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsayla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu konularda fikir alışverişleriniz artabilir. Flörtlerinizle daha çok iletişime geçebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk, çocuk, hobi ve çalışma hayatınız ön plana çıkıyor. Gündelik işler ve çalışma hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; aile içi iletişiminiz artabilir. Aile ve ev konularıyla ilgili fikir alışveriş artabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aile, ev, aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz ve maddi kazançlarınızı da olumlu etkileyecek yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili haber alabilir daha çok iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ve ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Aile içinde bazı problemler yaşanabilir. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; maddi kaynaklar ve iş hayatınızda önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Ani beklenmedik değişimler ve terfi söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar ve yakın çevre, kardeşler, eğitim konuları ön plana çıkarken, kendinizi daha iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; iletişimci yönünüz belirgin şekilde ön plana çıkıyor ayrıca daha pratik ve çözümcü olacaksınız. Aile, partner, ve kariyer hayatınızda ise zaman zaman anlaşmazlıklarınız artabilir.

TERAZİ BURCU -4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizle ve maddi konularla ilgileniyorsunuz ve maddi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; içsel konuşmalarınız artabilir, arkanızdan konuşulanlar gün yüzüne çıkabilir. Ama maddi konularda yeni kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU -4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün güne içe çekilerek başlayabilirsiniz ama günün ilerleyen saatlerinde kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir ve beraber yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk, derneklerle iletişiminiz artıyor. Zaman zaman anlaşmazlıklar gerçekleşebilir ama bol bol sosyalleştiğiniz bir döneme giriyorsunuz.







YAY BURCU - 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sabah saatlerinde arkadaşlarınızla ilgilenirken, öğleden sonra duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Bazen iletişimde anlaşmazlıklar gerçekleşse de ani beklenmedik olumlu gelişmeler ve maddi kaynaklarınızla ani yükseliş gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU - 4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve sosyal çevrenizle ilgilenebilir, sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir ve bu konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU -4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir, kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ve kadınlarla problemler yaşanabilir. Maddi kaynaklarınızı etkileyen önemli kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; eşin ya da ortağın parası, finansal durumunuz, ödeme, borç, vergi gibi konularda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Okült konularla ilgilenebilirsiniz.

BALIK BURCU -4 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün eğitim, yurt dışı, hukuk, uzak akrabalar, seyahatler gündeminize gelebilir ve partnerle ortak karar alabilirsiniz. Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle; partner ya da ortakla fikir konusunda uzlaşabilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ortaklık da kurabilirsiniz.

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