7 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Ağustos 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Ağustos Pazar için günlük burç yorumları...

7 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca aile, ev, aşk hayatınızla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Harcamalara ise dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizden ve otoriteden engel görebilir bu da maddi konuda sizi zorlayabilir.







BOĞA BURCU - 7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; finansal durumunuz, ödeme, borçlarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca manevi açıdan da güçlü olduğunu bir gündesiniz. Kardeşlerden ve yakın evrenizdeki kadınlardan fırsat ve şanslar gelebilir. Ayrıca aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise problemlerle karşılaşabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ve beraber sosyalleşebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ayrıca yeni kararlar alabilirsiniz ama seyahati eğitim, hukuk konusunda gizli erkek düşmanlara dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızda ve aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU -7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün gündelik işler, çalışma hayatı ya da evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca kariyerinizi olumlu etkileyecek şans ve fırsatlarınız var. Maddi açıdan, finansal durumunuzu da göz ardı etmeden kararlar almalısınız. Borca girmemeye çalışın. Aşk konusunda ise şanslısınız. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin.







ASLAN BURCU - 7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu konularda seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Kariyerle ilgili ise yeni kararlar almak için hiç uygun bir günde değilsiniz ayrıca partnerle bazı konularda anlaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Maddi açıdan ise destekleniyorsunuz ayrıca gizli, platonik aşklar karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURCU - 7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz ve maddi açıdan destek alabilirsiniz. Bir ev alma hayaliniz var ise bugün bu konuda karşınıza fırsatlar çıkabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz, diz, eklem, diş, kas problemleri gerçekleşebilir. Aşk konusunda ise şanslısınız ve hayalinizdeki aşk sizi bulabilir, eğer bir ilişkiniz var ise harika bir hale dönüşebilir.

TERAZİ BURCU -7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir ayrıca sosyal çevre ve partnerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğitim konusunda da karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Ama harcama ve borçlara dikkat etmelisiniz. Kariyerinizle ilgili ise güzel fırsatlarınız var, özellikle kadınlardan gelebilecek yardımları kaçırmayın.

AKREP BURCU -7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklarınızı geliştirecek önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Partner, ortak konusunda ciddi sorunlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. Çocuk ve aşktan yana ise aslında şanslınız açık ama ilişkiyi sürdürmek açısından zorlanıyorsunuz.







YAY BURCU - 7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün neşeli ve aktifsiniz, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Gündelik hayatta, trafikte, iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise güzel gelişme ve destekler gelebilir.

OĞLAK BURCU - 7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama ev ve ailenizle güzel zaman geçiriyorsunuz. Ayrıca maddi açıdan da destekleneceksiniz. Tatil, eğlence, aşk, hobi ve çocuktan dolayı harcamalarınız çok artabilir. Aşk konusunda ise şanslısınız, karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Eğer bir ilişkiniz var ise daha iyi hale dönüşebilir.

KOVA BURCU -7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, dernek, topluluklarda kendinizi gösterebilirsiniz ve yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili ise bazı sorunlar gerçekleşebilir. Maddi açıdan hayallerinizin parasını kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

BALIK BURCU -7 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz ve bu durum maddi kazançlarınızı arttırabilir. Yakın çevre ve kardeşlerden dolayı ise sorunlar içinde kalabilirsiniz ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk, tatil konusunda ise güzel fırsatlarınız var. Eğer bir ilişkiniz var ise çok daha güzel bir döneme girebilirsiniz.

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