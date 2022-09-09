10 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 10 Eylül Cumartesi için günlük burç yorumları...

9 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili koç; sağlık ve psikolojiniz ön plana çıkabilir. Zehirlenmelere karşı açık olabilirsiniz, ayrıca bulaşıcı hastalıklardan dolayı rahatsızlanabilirsiniz. Ama bu dönemde beklenmedik fırsatlarla maddi kazançlarınız artabilir. Ayrıca ilişki ya da ortaklığınızla ilgili karar alabilirsiniz. Eski konular gündeminize gelebilir ve anlaşma sağlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgili sonlanmalar yaşanabilir ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama bir taraftan da farkındalığınızı arttıracak olaylar içinde kalarak yeniye yer açabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk konularında geçmişte kalan durumlar yeniden gündeminizi meşgul edebilir, eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir.

İKİZLER BURCU - 10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili ikizler; kariyer ve iş hayatınızla ilgili karar almak zorunda kalabilirsiniz ayrıca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar ve sonlanmalar yaşanabilir. İşinizle ilgili problemler yaşansa da bir taraftan beklenmedik fırsatlar da sizi bulabilir. Aşk konusu da gündeminize gelebilir.

YENGEÇ BURCU -10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; yurt dışı, eğitim, uzak akrabalar, seyahat, hukuk konularıyla ilgili beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer belirsiz konular var ise, bu konular belirli hale gelecektir. Ayrıca sosyal çevrenizden de beklenmedik destekler alabilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirebilir, yeni insanları hayatınıza dahil edebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; para, borç, ödeme, vergi, nafaka, tazminat ya da kredi konularında ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Ani para girişleri gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızla ilgili beklenmedik başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yani terfi ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Perde arkasında Merkür Retro olduğu için dikkatli olun ama fırsatlarınızı da kaçırmayın derim.

BAŞAK BURCU - 10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; partner, aşk, ilişki ya da ortaklıkla ilgili ani sürprizler gerçekleşebilir. Partner ya da ortakla yurt dışı planı, eğitim kararı, seyahat kararı alabilirsiniz. Ama bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; çalışma ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Daha önceden planladığınız işle ilgili durumlar sonuçlanabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek gelişmeler de gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; aşk, çocuk, hobi ve evlilikle ilgili belirsiz olan konular belirli hale gelecektir. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Sosyal çevre ve ailenizle ilgili ise ufak tefek sorunlar gerçekleşebilir.







YAY BURCU - 10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; aile ve ev konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Ani ev değişikliği ya da ev alım-satımı gerçekleşebilir. Merkür Retro olduğu için ev değişikliği sürecinde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kariyer hayatınızla da ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ama bu dönemde iletişime dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU - 10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; eğitim, kardeşler, yakın çevre, sosyal medya, seyahatlerle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir. Hobi, aşk, çocuk ya da tatille ilgili ani beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU-10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; maddi kaynaklarınız, borç-kazançlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ev ya da taşınmaz alabilirsiniz. Borç, ödemelerle ilgili aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza ve diz, eklem, kemik, diş problemlerine dikkat etmelisiniz.

BALIK BURCU -10 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; ilişkiniz, ortaklığınız ve kendi hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. İmajınızı değiştirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ben-sen dengesini kurarsanız beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



Balık burcu kadını özellikleri

Balık burcu erkeği özellikleri



Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...