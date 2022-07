2 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Temmuz Cumartesi için günlük burç yorumları...



2 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ama çok para harcayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızdaki güçlü insanların manüpülasyonuna maruz kalabilirsiniz, tartışma içinde kalınabilir, dikkatli olmalısınız, tepkileriniz dengede oldukça süreci rahat atlatırsınız. Ayrıca iletişimde bugün kandırılma, aldatılma gibi sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca siz olayları yanlış yorumlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ve aile içinde ani tartışmalar yaşanabilir. Evinizle ilgili ani kararlar da alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise b uğun vereceğiniz kararlardan dolayı dolandırılabilirsiniz, sakin kalmaya çalışmalısınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da uzak akrabalarınızdan yana üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ve kendinizi ifade ederken çok sert tepkiler verebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz ve iletişimde ani sorunlar yaşanabilir. Kariyer hayatınızda ise her söylenene inanmayın özellikle bugün hayatınızın her alanında sorunlar yaşanabilir, bundan dolayı dikkatli olmalısınız açıkçası kandırılabilirsiniz. Her denilene inanmayın. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise borç, ödemelerde sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

YENGEÇ BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklarla ilgilenebilirsiniz ama sosyal çevrenizden dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz. Gizli düşmanlarınızla iletişimde ise söylenenleri birkaç kere düşünün çünkü hakkınızda asılsız söylemler olabilir ve bu durum karşınıza çıkabilir. Ayrıca partner, ortak ya da açık düşmanınızın manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ama ani iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz ayrıca duygusal olarak sert tepkiler verebilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı konularında sorunlarla karşılaşılabilir ve tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlardan dolayı maddi kaynaklarınızla ilgili kayıplar yaşanabilir. Bugün borç alıp vermek için pek uygun bir gün değil.

BAŞAK BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün içe çekilebilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz ve seyahat, eğitim, yurt dışı ya da hukukla ilgili ani sorunlar sizi duygusal olarak yorabilir. Partner, ortak ya da açık düşmanlarınızla bugün iletişiminize dikkat etmelisiniz çünkü kandırılabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobilerinizden dolayı ise harcamalarınız artabilir. Ayrıca baş bölgesi rahatsızlarına açıksınız. Manipülasyona maruz kalabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama ani harcamalarınız gerçekleşebilir. Bugün zehirlenme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz ayrıca iletişimde size yanlış bilgiler aktarılabilir. Aile içinde ve evlilikte ise problemler yaşanabilir ve manipülasyona uğrayabilirsiniz. Sakin kalmalısınız.







AKREP BURCU -2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınıza yönelebilirsiniz ve duygusal iniş, çıkışlar yaşayabilirsiniz. İletişimde manipülasyona maruz kalabilirsiniz ayrıca baş bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Trafikte ise tartışma içinde kalabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobi ya da şans oyunlarından dolayı para kaybı yaşayabilirsiniz. Dolandırılmaya da açıksınız.







YAY BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün seyahat, yurt dışı, eğitim, hukukla ilgili duygusal iniş çıkışlar, ani sorunlar yaşanabilir. Maddi kayıplara da açıksınız, manipülasyonla maddi kayıp yaşayabilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortakla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile içinde manipülasyonu siz yapabilirsiniz ayrıca iş hayatınızda da sorunlar gerçekleşebilir. Ya manipüle edersiniz ya da manipülasyona uğrarsınız seçim sizin. Ayrıca gündelik hayatta, çalışma hayatınızda kandırılma, aldatılmalara açıksınız. Çocuk, aşk, hobi ya da şans oyunlarından dolayı para kaybı yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU -2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. İletişimde gizli güçlü düşmanlarınızın baskısına maruz kalabilirsiniz. Manipülasyonlara dikkat. Ayrıca para kayıplarına dikkat özellikle de şans oyunu, çocuk, aşk ya da hobiden dolayı çok para harcayabilirsiniz.

BALIK BURCU -2 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyal çevre, topluluk ya da derneklerin baskısıyla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenirken ani sorunlar yaşanabilir. Kalp rahatsızlıkları ve sırt rahatsızları yaşayabilirsiniz. Aile içinde ise iletişime yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir ve siz bazı durumları yanlış anlayabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...