28 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Haziran 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Haziran Salı için günlük burç yorumları...



28 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ve duygusal olarak kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Neptün’ün Retro yapmasıyla; içsel bütünlüğünüz de zorlanabilirsiniz yani rüyalar, bilinçaltı sizi zaman zaman zorlayabilir ve bir belirsizlik içinde olduğunuzu hissettirebilir.

BOĞA BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir, kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilir ve iyi ifade edebilirsiniz. Yeni bir eğitim almak, eğitim alanında ilerlemek isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki, topluluğunuz da kendinizi kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenebilirsiniz ve kadınlardan yardım da alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise önünüzü görmekte zorlandığınız ve belirsizliklerin arttığı bir döneme giriyorsunuz ama elinizdekilerle ilerlemenizi tavsiye ediyorum.

YENGEÇ BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal olarak daha fedakar ve verici olduğunuz bir gündesiniz. Fiziksel değişim yapmak için güzel bir gündesiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat konularında belirsizlik içinde kalmış hissedebilirsiniz. Ayrıca inanç ve fikirlerde de zaman zaman kafanızın karışacağı bir sürece girebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün içe çekilmek isteyebilirsiniz, duygusal olarak daha içe kapalı olduğunuz bir gündesiniz. Maddi kaynaklar, borçlar, ödemelerle , vergi ya da miras gibi konularda belirsizliklerin olduğu ve ilersiniz göremediğiniz bir sürece girebilirsiniz ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün sosyalleştiğiniz ve arkadaşlarınızla olmak istediğiniz bir günde olabilirsiniz. Sosyal çevrenizi duygusal olarak besleyip, onlarla ilgilenmek size iyi gelecektir. Ayrıca partner ya da ortaklıkla ilgili belirsizliklerin arttığı bir sürece giriyorsunuz. Sakin kalmalı ve belirli olanlarla ilerlemenizi tavsiye ediyorum.

TERAZİ BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer ve iş hayatınızda odaklanabilirsiniz ama duygusal bazı sorunlar yaşanabilir. Ayrıca kadınlarla sorunlar içinde kalabilirsiniz. Sağlık, çalışma hayatı konusunda ise bazı belirsiz durumlar önünüzü görmekte sizi zorlayabilir ve boşlukta hissedebilirsiniz. Bu süreçte teslimiyet önemli.







AKREP BURCU -28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konusunda ise belirsiz bir dönemde gibi hissedebilir, önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.







YAY BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklar, para, borç ve ödemeler bugün gündeminize gelebilir. Ayrıca yeni bir finansal yapılandırma yapabilirsiniz. Aile içinde ve evinizle ilgili belirsizliklerin arttığı sisli, puslu bir döneme giriyorsunuz ama teslimiyet bu sürecin tek çıkışıdır.

OĞLAK BURCU - 28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner ya da ortakla ilgilendiğiniz ve bu konularda yardımların da geldiği bir gündesiniz. Yakın bir arkadaşınıza da kol-kanat germek isteyebilirsiniz. Zihniniz ve algınız bir süre bulanık ve sisli gelebilir. Ayrıca eğitim, kardeşler, yakın çevre, seyahat konularından önünüzde belirsizlikler ve kararsızlıklar artabilir. Zihniniz madde ötesini bu süreçte daha rahat algılayabilir.

KOVA BURCU -28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca mide problemlerine dikkat b uğun mideniz biraz hassas olabilir. Maddi konularda ise hayallerinizin peşinde giderek çok harcama yapabilirsiniz ve sonrasını görmeden yapacağınız bu harcamalar Neptün’ün Retrodan çıkmasıyla kendisini ortaya serdiğinde sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Maddi kaynaklarda kontrolü kaçırmamaya çalışın.

BALIK BURCU -28 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çocuk, aşk, hobi konularıyla ilgileniyorsunuz ve yaratıcı özellikleriniz oldukça yüksek, üreticisiniz. Ayrıca siz hayatınızın her alanında kendinizi belirsiz bir sürecin içinde hissedebilir, kendinizi ortaya koymak, girişimci yapınızı göstermek konusunda kararsız kalabilirsiniz ve gerçeklerden kaçabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte unutkan ve dalgın olabilirsiniz. Su kenarları size iyi gelecektir.

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