29 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Haziran Çarşamba için günlük burç yorumları...



29 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; aile ve ev ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama siz durumları büyütebilir, aile içindeki kadınlarla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ayrıca fazla dik kafalı ve inatçı davranırsanız da şanslarınızı tepebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama siz içsel olarak durumları büyütebilirsiniz ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bu süreçte eğitimde kadın eğitmenlerle sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Yakın çevrenizdeki kadınlara dikkat etmelisiniz. İletişimde sorunlar, iftira gibi durumlar gerçekleşebilir. Seyahatlerde de kadınlarla yeni kararlar alırken sorunlar gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; maddi kaynaklarınız, para konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama harcamalarınız çok artabilir. Kadınlardan ve sosyal çevrenizden dolayı maddi konularda zarara uğrayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; fiziksel değişim yapmak isteyebilir, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Burnunuzun dibindeki, aile içindeki, etrafınızdaki kadınlara ise dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızda ise kibir yapabilir, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal tartışmalar yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; içe çekilebilir, daha gizli kapaklı bir süreç geçirmek isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlarınız ortaya çıkabilir ve seyahat, eğitim, yurt dışı konularında sorunlar yaşanabilir. Psikolojik sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; sosyal çevrenizde, topluluk ya da derneklerde yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Yeni kararlar ise maddi kaynaklarınızı olumsuz etkileyebilir ayrıca borç, ödemelerle ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Sağlık ve ameliyatla ilgili durumlar varsa bu süreçte kendini belirgin olarak gösterebilir. Ama yine de Başaklar bu süreçte yeni arkadaş çevrelerine girebilirler ama yine de kadınlara dikkat edin.

TERAZİ BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz ama kadınlarla anlaşmakta zorlanabilir ve kadınlardan zarar görebilirsiniz. Kariyer hayatınızda dikkatli olmalısınız. Ortak ya da partnerle sorunlar ortaya çıkabilir ve durumlar abartılabilir. Duygusal olarak kibir yapabilirsiniz.







AKREP BURCU -29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, hukuk ya da seyahatlerle ilgili kararlar alabilirsiniz ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca günlük rutin hayatınızda sorunlar gerçekleşebilir. Uzak akrabalarınızdan özellikle kadınlarla sorunlar yaşanabilir.







YAY BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; maddi kaynaklarınız, vergi, ödemeler, nafaka, miras gibi konularda sorunlar gerçekleşebilir. Hobi, eğlence, tatil, çocuk yad a aşk hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Bu süreçte maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlarınızda kadınlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

OĞLAK BURCU - 29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; partner, ortak ya da açık düşmanlarınızla ilgili gizli kapalı ne varsa ortaya dökülebilir. Ayrıca yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz ama aile içinde sorunlar gerçekleşebilir. Bu süreçte kadınlara dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU -29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; çalışma hayatınız, gündelik hayatınız, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama iletişimde sorunlar, yanlış anlaşılmalar, kadınlardan gelebilecek zararlar söz konusu. Sağlık problemleri yaşayabilir, kadın doktorlardan istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

BALIK BURCU -29 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ve önümüzdeki 15 gün boyunca; çalışma hayatınız, gündelik hayatınız, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama iletişimde sorunlar, yanlış anlaşılmalar, kadınlardan gelebilecek zararlar söz konusu. Sağlık problemleri yaşayabilir, kadın doktorlardan istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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