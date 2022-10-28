29 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Ekim Cumartesi için günlük burç yorumları...

29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir ve beklenmedik hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Seyahatte bir eşyanız kaybolabilir, dikkatli olmalısınız. Ayrıca kaza, tartışma gerçekleşebilir. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; finans, para, okültizm, parapsikoloji, ameliyat, cinsellik konularında yeni kararlar alınabilir. Fikirleriniz değişebilir.



BOĞA BURCU - 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün finans, para, okültizm, parapsikoloji, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir ama para kayıplarına dikkat etmelisiniz. Kandırılmaya açık bir gündesiniz. Ayrıca harcamalarınız çok artabilir. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; partner ve ortakla daha çok iletişime geçebilirsiniz. Aşk konusunda hareketli bir dönem sizi bekliyor.







İKİZLER BURCU - 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise sizi yanıltan insanlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca partner ya da ortakla fikir uyuşmazlıkları yaşanabilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; finans, para, okültizm, parapsikoloji, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni projelere imza atabilirsiniz. Yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı konularında sorunlar yaşanabilir. Gizli eril düşmanlarla da tartışma içinde kalabilirsiniz. Ailenizle ilgili ise önemli ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; partner ve ortakla zaman geçirebilirsiniz. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; aşk, çocuk, borsa, hobilerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı para kaybı yaşanabilir. Dolandırılmaya açıksınız dikkat etmelisiniz. Yakın çevre ve kardeşlerle iletişim kurabilirsiniz, eğitim ve seyahat kararı alabilirsiniz. Yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ise tartışma yaşanabilir. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; aile ve ev konuları gündeminize gelebilir ve yeni kararlar alabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU - 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ev, aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kalıcı kararlar alabilirsiniz, ticarette yeni imzalar atabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise fikir uyuşmazlıkları yaşanabilir. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, hobi, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Eğitim alabilir. Seyahatleriniz artabilir.







TERAZİ BURCU -29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. İletişimde aldanma, aldatılma gerçekleşebilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz, zehirlenmelere açıksınız. Yolculuklar sorunlar gerçekleşebilir. Uzak akrabalarla, hukuk alanında, eğitim, yurt dışı konularında iletişim sorunları yaşanabilir. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; aile ve ev konuları gündeminize daha çok gelebilir. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni sözleşme imzalayabilirsiniz.

AKREP BURCU -29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, para konuları ön plana çıkabilir. Çocuk, hobi, eğlence, şans oyunları, aşk konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca dolandırılmaya açıksınız dikkatli olmalısınız. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; yakın çevre ve kardeşler gündeminize gelebilir. Eğitim ve seyahat kararları alabilirsiniz. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Çevrenizle iletişim gücünüz artabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz.

YAY BURCU - 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Partnerle ya da ortakla fikir çatışmaları yaşanabilir. Aile ve ev konularında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; para, maddi kaynaklar gündeminize gelebilir. İş hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Arkanızdan dönen dolaplar gün yüzüne çıkabilir. Ayrıca psikolojik olarak zorlanabilirsiniz, hastaneler, kapalı alanlar, cezaevleri konuları gündeminize gelebilir.

OĞLAK BURCU - 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yalnız kalabilirsiniz ve yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Akciğer bölgesi rahatsızlıkları, eller, kollar omuz rahatsızlıklarınız gerçekleşebilir. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir. Daha çok sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

KOVA BURCU- 29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevre ya da topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Dolandırılmaya açıksınız, dikkatli olmalısınız. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; kariyer ve iş hayatınızla ilgili önemli kararlar gündeminize gelebilir.

BALIK BURCU -29 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınızda bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Gerçekleri görmezden gelebilirsiniz. Ailenizden biriyle fikirsel uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Saat 16:21’den sonra Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Merkür’ün akrep burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; seyahat, eğitim, uzak akrabalar, hukuk ve seyahat konuları gündeminize daha çok gelebilir.

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