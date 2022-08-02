3 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Ağustos Çarşamba için günlük burç yorumları...



3 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün partner, ortak yada ikili ilişkilerle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Ani para harcamaları gerçekleşebilir. Aile içinde de bazı huzursuzluklara dikkat etmelisiniz.







BOĞA BURCU - 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili bazı durumlar psikolojik olarak sizi yorabilir. Gündelik hayatta aksilikler gerçekleşebilir. Bugün gergin ve huzursuz olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; aşk, flört, hobi, eğlence, tatil konuları gündeminize gelebilir. Ani fevri tutumunuz bazı sorunlara yol açabilir. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ben-sen tartışması yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz ilişkinizi desteklemeyebilir.

YENGEÇ BURCU - 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; aile ve ev hayatınızla ilgilenirken, kariyerinizdeki bazı sorunlar ev hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Sosyal çevre ya da arkadaşlarınızla bazı sorunlar gerçekleşse de anlaşabileceksiniz. Ayrıca aşk konusunda şanslı bir gündesiniz.







ASLAN BURCU - 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; yakın çevre, kardeşler, eğitim gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Eğitim konusunda ve seyahatlerde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda iletişimde sorunlar yaşanabilir. Gerginlikler yaşanabilir. Ama bir kadından destek görebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; iş ve maddi kaynaklarınızla ilgili bugün ani sorunlar gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir. Borç, ödeme konularına dikkat etmeniz gerekli. Aşk konusunda ise yurt dışı bağlantılı biri karşınıza çıkabilir.

TERAZİ BURCU -3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizle ilgilendiğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı ifade ederken ilişkinizdeki adaletsizlikler sizi üzebilir. Partner ya da ortakla anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ani borç, ödeme konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca sağlık konusunu ihmal etmeyin.

AKREP BURCU -3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnızlığı tercih edebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorunlar sizi psikolojik olarak yorabilir. Kariyer hayatınızda ise bir erkek tarafından destek göreceksiniz. İlişki, ortaklıkta ise ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir.







YAY BURCU - 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; arkadaşlarınızla ilgilenebilir, sosyalleşebilirsiniz. Çalışma hayatınızda çok çalışıyorsunuz ve ani gelir artışı gerçekleşebilir. Beklenmedik yerlerden para gelebilir. Aşk konusunda ise yaralanabilirsiniz ama peşinden şifa da sizinle olacaktır.

OĞLAK BURCU - 3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; kariyer ve iş hayatınıza odaklandığınız bir gündesiniz ve kadınlarla problemler yaşanabilir. Aş, hobi, çocuk, tatil konusunda ani gelişmeler var, yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ya da yeni bir ortaklık da kurabilirsiniz.

KOVA BURCU -3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; eğitim, yurt dışı, hukuk konuları gündeminize gelirken, iletişimde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Partner ya da ortaktan destek görebileceksiniz. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız. Aile hayatınızı da etkileyen güzel gelişmeler var. Yanınızda çalışanlardan destek görebilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir aşk gündeminize gelebilir.

BALIK BURCU -3 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; finansal konularda bugün dikkatli olmalı, ödeme ve borçlarınızı ihmal etmemelisiniz. Bir ilişkiniz varsa onunla kısa bir tatil planı yapabilirsiniz. Eğer yalnızsanız ani bir aşk gündeminize gelebilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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