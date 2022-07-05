6 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Temmuz Çarşamba için günlük burç yorumları...



6 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ilişki, ortaklık, yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ama iletişim sorunları gerçekleşebilir, ortak bir karar alırken zorlanabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Sanat alanında yaratıcısınız. Gündelik işlerle ilgilenebilir ve daha ılımlı bir anlayışla durumlara yaklaşabilirsiniz. Yakın çevre, arkadaşlar, eğitim alanında ise iletişim sorunları gerçekleşebilir. Kısa seyahatlerde problemlere çıkabilir. Ayrıca bel bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk, ilişki, çocuk, tatil ya da eğlence konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hobinizle ilgili karar alırken ise zorlanabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobi, tatil ya da borsa gibi konulardan dolayı para harcamanız söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ev ve aile hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Evinizin dekorasyonuyla ilgilenebilirsiniz. Ama aile içinde bazı konurlarda fikir çatışmaları yaşanabilir.

ASLAN BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün eğitim konusuna yönelebilirsiniz ama kararsızlıklar yaşanabilir. Ayrıca kardeşler ve yakın çevreyle iletişimde sorunlar kendini gösterebilir. Seyahat kararı alırken dikkatli olmalısınız. Trafikte tartışma yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklarınız ve para konularında kadınlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden dolayı harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz ya da sosyal çevrenizin maddi konulardaki fikirleri sizin para kaybetmenize sebep olabilir.

TERAZİ BURCU -6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi duygusal olarak iyi ifade edebilirsiniz ve etrafınızdaki insanlarla daha empatik duygusal bağlar kurabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise iletişim sorunları yaşanabilir. Anlaşma ya da sözleşmelerde aksilikler gerçekleşebilir.







AKREP BURCU -6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak kendinizi kapatabilirsiniz. Yalnız kalmak ve ruhsal olarak kendinizi şifalandırmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları size çok iyi gelebilir. Psikolojik bazı süreçlerden dolayı fiziksel rahatsızlarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, uzak akraba yada hukuk konularında iletişim sorunları ya da anlaşmazlıklar yaşanabilir.







YAY BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyal çevrenizle ilgilendiğiniz ve duygusal olarak iyi hissettiğiniz bir gündesiniz. Maddi konularda ise yeni bir sözleşme ya da anlaşma yapacaksanız ince eleyip sık dokumanızı tavsiye ediyorum. Sosyal çevrenizdeki kadınların maddi konulardaki fikirleri sizin para kaybetmenize neden olabilir.

OĞLAK BURCU - 6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş hayatınızda bugün ılımlı ve uzlaşmacı davranabilirsiniz. Ama partner ya da ortakla iletişim sorunları yaşanabilir. Kariyer hayatınızda ise adalet arayışınızdan dolayı kadınlarla sorunlar yaşanabilir.

KOVA BURCU -6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve sizi duygusal olarak tatmin edecek kararlar alabilirsiniz. Seyahatlerde ise destekleneceksiniz ve yurt dışı seyahati yapmak istiyorsanız bugün kararınızı netleştirebilirsiniz. Çalışma ve iş hayatınızda ya da yanınızda çalışanlarla ise iletişim sorunları gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -6 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklar, finansal durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Borç, ödemeler, miras, vergi, nafaka gibi konularla ilgili ani gelişmeler sonucu para kaybı yaşayabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil ya da hobilerden dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...