Röportajlar Fenomen olma yolunda hızla ilerleyen, Kiralık Aşk’ın yeni sezon sürprizi Seçkin Özdemir, ayrıcalıklı yüz hatları ve derin bakışları ile hafızalarda yer ediyor. ‘Gözleriyle oynuyor’ tabiri adeta kendisinde vücut bulurken en çok da spontane ruhu alıp sürüklüyor. Tüm gözler ise onun rüzgarını takip ediyor.