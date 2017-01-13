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Doğum lekesi neden oluşur?

Doğum lekeleri, hastalık grubuna giriyor ve çocuk cerrahları tarafından takip ediliyor. Hemen endişelenmeyin; çoğunlukla gerileyen ve hayati bir sorun yaratmayan lekeleri sadece takip etmek çoğunlukla yeterli oluyor.

Alışveriş  Kışın kasvetine inat çiçek açmaya, çevrenize enerji yaymaya hazır mısınız? Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Güzellik  Kış demek, cilde yoğun bakım yapma zamanı geldi demek! Soğuk hava şartları nedeniyle cilt ve saç kuruluğuna karşı önleminizi alın! Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Moda  Zümrüt yeşilinin, saks mavinin ve mürdümün yeni sezon için bir araya geleceğini kim düşlerdi ki? Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Alışveriş  Bir kadını mutlu etmenin en kolay yolunu söylemeye gerek yok... İçinden ışıltı geçsin yeter! İşte çarpıcı bir yılbaşı hediyesi arayanlar için şık ve eğlenceli takılar... Tüm foto galeriler için tıklayınız.

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Doğru kişinin peşinde

Evlilik  Boşanma haberi almadığımız gün yok galiba. ‘Uzun yıllardır birlikteyiz’ cümlesinin ise ‘büyüklere' özgü kaldığı zamanlardayız. Peki sorun kimde?

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Gözler üzerinde: Seçkin Özdemir

Röportajlar  Fenomen olma yolunda hızla ilerleyen, Kiralık Aşk’ın yeni sezon sürprizi Seçkin Özdemir, ayrıcalıklı yüz hatları ve derin bakışları ile hafızalarda yer ediyor. ‘Gözleriyle oynuyor’ tabiri adeta kendisinde vücut bulurken en çok da spontane ruhu alıp sürüklüyor. Tüm gözler ise onun rüzgarını takip ediyor.

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