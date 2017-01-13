Doğum lekesi neden oluşur?
Doğum lekeleri, hastalık grubuna giriyor ve çocuk cerrahları tarafından takip ediliyor. Hemen endişelenmeyin; çoğunlukla gerileyen ve hayati bir sorun yaratmayan lekeleri sadece takip etmek çoğunlukla yeterli oluyor.
Doğum lekeleri, hastalık grubuna giriyor ve çocuk cerrahları tarafından takip ediliyor. Hemen endişelenmeyin; çoğunlukla gerileyen ve hayati bir sorun yaratmayan lekeleri sadece takip etmek çoğunlukla yeterli oluyor.
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